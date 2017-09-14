Миллионера Мартина Шкрели отправили за решетку за пост в фейсбуке о Хиллари Клинтон

Суд отправил американского миллионера Мартина Шкрели под арест из-за его постов в фейсбуке. Суд счел, что Шкрели, обвиняемый в финансовых махинациях, нарушил условия освобождения под залог, сумма которого составляла 5 миллионов долларов.

Посты Шкрели в соцсетях, постановил суд в Бруклине, представляют угрозу обществу. Прокуратура, прося об изменении меры пресечения миллионеру, особо отметила пост Шкрели, в котором он предлагал пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон. Из-за этого поста Секретная служба, как объявила прокуратура, была вынуждена усилить охрану Хиллари Клинтон — бывшей первой леди и кандидата в президенты США.

Шкрели назвал пост шуткой и удалил его. Миллионер также предоставил суду письменные извинения, однако судья Кайо Мацумото, рассматривавшая ходатайство об изменении меры пресечения, сочла их недостаточными.

Мартин Шкрели после завершения слушаний был взят под стражу в зале суда.