Миллионера Мартина Шкрели отправили за решетку за пост в фейсбуке о Хиллари Клинтон

The Washington Post
06:07, 14 сентября 2017
Надежный источник

Суд отправил американского миллионера Мартина Шкрели под арест из-за его постов в фейсбуке. Суд счел, что Шкрели, обвиняемый в финансовых махинациях, нарушил условия освобождения под залог, сумма которого составляла 5 миллионов долларов.

Посты Шкрели в соцсетях, постановил суд в Бруклине, представляют угрозу обществу. Прокуратура, прося об изменении меры пресечения миллионеру, особо отметила пост Шкрели, в котором он предлагал пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон. Из-за этого поста Секретная служба, как объявила прокуратура, была вынуждена усилить охрану Хиллари Клинтон — бывшей первой леди и кандидата в президенты США.

Шкрели назвал пост шуткой и удалил его. Миллионер также предоставил суду письменные извинения, однако судья Кайо Мацумото, рассматривавшая ходатайство об изменении меры пресечения, сочла их недостаточными.

Мартин Шкрели после завершения слушаний был взят под стражу в зале суда.

«Он не знает, кто его читает. Он не может знать, что кто-то не воспримет его предложение всерьез. Он подстрекает к нападению на человека за пять тысяч долларов», — сказала судья Мацумото (англ.яз.).

The Washington Post
Мартин Шкрели стал широко известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals, купив права на производство используемого в терапии ВИЧ-инфекции лекарства дараприм, подняла цену на препарат в 41 раз.
В августе 2017 года коллегия присяжных сочла Шкрели виновным в том, что он вводил в заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей компании Retrophin для выплаты долгов.
Приговор Шкрели пока не вынесен. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме