Миллионера Мартина Шкрели отправили за решетку за пост в фейсбуке о Хиллари Клинтон
Суд отправил американского миллионера Мартина Шкрели под арест из-за его постов в фейсбуке. Суд счел, что Шкрели, обвиняемый в финансовых махинациях, нарушил условия освобождения под залог, сумма которого составляла 5 миллионов долларов.
Посты Шкрели в соцсетях, постановил суд в Бруклине, представляют угрозу обществу. Прокуратура, прося об изменении меры пресечения миллионеру, особо отметила пост Шкрели, в котором он предлагал пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон. Из-за этого поста Секретная служба, как объявила прокуратура, была вынуждена усилить охрану Хиллари Клинтон — бывшей первой леди и кандидата в президенты США.
Шкрели назвал пост шуткой и удалил его. Миллионер также предоставил суду письменные извинения, однако судья Кайо Мацумото, рассматривавшая ходатайство об изменении меры пресечения, сочла их недостаточными.
Мартин Шкрели после завершения слушаний был взят под стражу в зале суда.
«Он не знает, кто его читает. Он не может знать, что кто-то не воспримет его предложение всерьез. Он подстрекает к нападению на человека за пять тысяч долларов», — сказала судья Мацумото (англ.яз.).