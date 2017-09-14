ФСБ провела обыск в офисе генподрядчика «Лахта-центра» по делу о выводе из России 100 миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ 12 сентября провели обыск в петербургском офисе строительной компании Renaissance Construction, генподрядчика строительства небоскреба «Лахта-центр». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По неподтвержденным данным, обыски прошли в рамках дела о незаконном выводе из России более 100 миллиардов рублей. Никаких подробностей о сути дела нет.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что дело возбуждено по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (статья 193 УК РФ). Источник в бизнес-структурах Санкт-Петербурга назвал РИА Новости другую статью Уголовного кодекса — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (статья 193.1)