Facebook разрешит временно скрывать посты друзей. На случай, если вас раздражают их снимки из отпуска

Соцсеть Facebook начала тестировать функцию Snooze — временного скрытия постов друзей и сообществ. Внимание на это обратил Techcrunch.

Журналисты обнаружили, что скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц.

Официально о выходе новой функции не объявляли. Пока Snooze работает только в США и лишь в десктопной версии. Кнопка находится ниже функции «скрыть публикацию».

Сейчас можно отменить подписки на обновления конкретных пользователей, не удаляя их друзей, но на постоянной основе. Еще одна функция позволяет видеть в своей ленте больше или, наоборот, меньше постов друга.