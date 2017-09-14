Facebook разрешит временно скрывать посты друзей. На случай, если вас раздражают их снимки из отпуска
Соцсеть Facebook начала тестировать функцию Snooze — временного скрытия постов друзей и сообществ. Внимание на это обратил Techcrunch.
Журналисты обнаружили, что скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц.
Официально о выходе новой функции не объявляли. Пока Snooze работает только в США и лишь в десктопной версии. Кнопка находится ниже функции «скрыть публикацию».
Сейчас можно отменить подписки на обновления конкретных пользователей, не удаляя их друзей, но на постоянной основе. Еще одна функция позволяет видеть в своей ленте больше или, наоборот, меньше постов друга.
«Надоели посты друга из отпуска? Наскучило читать о крупном запуске какого-то бренда? Одна из ваших групп никак не заткнется о предстоящем мероприятии? Теперь для вас есть кнопка Snooze», — пишет Techcrunch.