В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова. Его осудили за экстремизм

Александр Соколов
07:34, 13 сентября 2017
Надежный источник

В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова. Об этом сообщается в фейсбуке Соколова, который в августе был осужден на 3,5 года колонии за экстремизм.

Мать журналиста Наталья Соколова заявила, что, по версии МЧС, пожар, произошедший 1 августа, возник из-за внешних причин. Предположительно, в квартиру через окно попал непотушенный окурок сигареты.

Опубликовано Alexander Sokolov 12 сентября 2017 г.

При этом Соколова возражает против такой версии, указывая, что в квартире было открыто только одно окно — фрамуга была откинута внутрь на 15 сантиметров. Как сообщила мать осужденного журналиста РБК, по ее мнению, квартиру подожгли.

В квартире сгорела или пострадала от огня вся мебель и большая часть бытовой техники.

10 августа судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко признал Александра Соколова виновным в организации деятельности экстремистской организации.
По версии следствия, Соколов и другие фигуранты дела продолжали деятельностью запрещенной в России организации «Армия воли народа». Под этой деятельностью подразумевается подготовка референдума «За ответственную власть».
Соколов свою вину не признал и от дачи показаний в суде отказался.

Дело Александра Соколова

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