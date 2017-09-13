В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова. Его осудили за экстремизм

В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова. Об этом сообщается в фейсбуке Соколова, который в августе был осужден на 3,5 года колонии за экстремизм.

Мать журналиста Наталья Соколова заявила, что, по версии МЧС, пожар, произошедший 1 августа, возник из-за внешних причин. Предположительно, в квартиру через окно попал непотушенный окурок сигареты.

При этом Соколова возражает против такой версии, указывая, что в квартире было открыто только одно окно — фрамуга была откинута внутрь на 15 сантиметров. Как сообщила мать осужденного журналиста РБК, по ее мнению, квартиру подожгли.

В квартире сгорела или пострадала от огня вся мебель и большая часть бытовой техники.