В Италии семья погибла, упав в кратер действующего вулкана

The Washington Post
06:40, 13 сентября 2017
Надежный источник

Три человека, 11-летний мальчик и его родители, погибли, упав в кратер действующего вулкана Сольфатара около Неаполя, сообщает The Washington Post со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Во время посещения вулкана — популярной туристической достопримечательности — ребенок зашел за ограждения, поскользнулся и упал в кратер. Родители пытались помочь ему выбраться, но тоже погибли.

Младший, семилетний, сын пары, присутствовавший на месте происшествия, находился на безопасном расстоянии от кратера и выжил. Ребенок временно передан органам опеки, позже его должны забрать родственники.

Семья приехала смотреть на вулкан Сольфатара из города Меола в области Венеция.

Вулкан Сольфатара расположен на так называемых Флегрейских полях около Неаполя. Большинство вулканов на Флегрейских полях потухшие. Кратер вулкана Сольфатара представляет собой углубление в земле, из которого выходит вулканический пар.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме