В Италии семья погибла, упав в кратер действующего вулкана

Три человека, 11-летний мальчик и его родители, погибли, упав в кратер действующего вулкана Сольфатара около Неаполя, сообщает The Washington Post со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Во время посещения вулкана — популярной туристической достопримечательности — ребенок зашел за ограждения, поскользнулся и упал в кратер. Родители пытались помочь ему выбраться, но тоже погибли.

Младший, семилетний, сын пары, присутствовавший на месте происшествия, находился на безопасном расстоянии от кратера и выжил. Ребенок временно передан органам опеки, позже его должны забрать родственники.

Семья приехала смотреть на вулкан Сольфатара из города Меола в области Венеция.