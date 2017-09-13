Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Депутат Госдумы, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла в возрасте 60 лет.

Как сообщили ТАСС в аппарате Госдумы, Евтушенко скончалась после тяжелой болезни в ЦКБ в Москве. По словам источников в томском перинатальном центре, который Евтушенко возглавляла до избрания депутатом, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Евтушенко в 2016 году стала депутатом Госдумы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она входила в комитет по международным делам нижней палаты парламента.

До того, как стать депутатом Госдумы, сообщает «Интерфакс», Евтушенко дважды избиралась заместителем председателя законодательного собрания Томска.

За время работы в Госдуме Евтушенко подготовила несколько законопроектов в соавторстве с другими депутатами фракции «Единая Россия».