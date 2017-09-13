Посольство России в Германии заподозрило Focus в оскорблении Путина. Журнал заявил о «ироничной игре слов»

В посольстве РФ в Германии выразили недовольство публикацией в журнале Focus, в которой использовался эпитет с использованием слова «Hund» («собака» в прямом переводе) по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Речь идет об одном из пунктов статьи «50 аргументов в пользу Меркель», звучащем как «Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem Hund Putin». Один из вариантов перевода этого высказывания: «Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина».

Rote Linien gibt es doch. Heute ist viel mehr in den Medien erlaubt, "akzeptabel" und "nachvollziehbar" als noch vor... Опубликовано Denis Mikerin 12 сентября 2017 г.

Пресс-секретарь посольства Денис Микерин написал в фейсбуке, что к подобным вещам нельзя относиться терпимо. Микерин подчеркнул, что надеется что это высказывание в адрес Путина является не более чем «неудачным лингвистическим упражнением журналиста», попавшим в СМИ «по ошибке».

Пресс-секретарь журнала Алис Вагнер подчеркнула, что Focus не собирался оскорблять или унижать президента РФ, а речь идет об «ироничной игре слов». Слово «Hund» в немецком языке равносильно по значению с «harter Hund» (что можно перевести как «крепкий орешек»), пояснила Вагнер Deutsche Welle.

«К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке», — добавила Вагнер.