Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В 2017 году в короткий список претендентов на Букеровской премию попали сразу три писателя из США — Остер, Фридлунд и Сондерс.

В шорт-лист вошли произведения шести авторов: «4 3 2 1» Пола Остера, «История волков» Эмили Фридлунд, «Выход на Запад» Мохсина Хамида, «Элмет» Фионы Мозлей, «Линкольн в Бардо» Джорджа Сондерса и «Осень» Али Смит.

Оргкомитет Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, объявил короткий список претендентов на награду за 2017 год.

Имя обладателя Букеровской премии будет объявлено на торжественной церемонии 17 октября. Победитель получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Авторы, чьи романы попали в короткий список претендентов, получат чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов каждый, а также право на переиздание выдвинутых на премию книг в специальном «букеровском» оформлении.

До 2014 года на Букеровскую премию могли номинироваться только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. По действующим в настоящий момент правилам, на премию может быть выдвинут роман из любой страны, написанной на английском языке.