Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Оргкомитет Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, объявил короткий список претендентов на награду за 2017 год.
В шорт-лист вошли произведения шести авторов: «4 3 2 1» Пола Остера, «История волков» Эмили Фридлунд, «Выход на Запад» Мохсина Хамида, «Элмет» Фионы Мозлей, «Линкольн в Бардо» Джорджа Сондерса и «Осень» Али Смит.
В 2017 году в короткий список претендентов на Букеровской премию попали сразу три писателя из США — Остер, Фридлунд и Сондерс.
Имя обладателя Букеровской премии будет объявлено на торжественной церемонии 17 октября. Победитель получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.
Авторы, чьи романы попали в короткий список претендентов, получат чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов каждый, а также право на переиздание выдвинутых на премию книг в специальном «букеровском» оформлении.
До 2014 года на Букеровскую премию могли номинироваться только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. По действующим в настоящий момент правилам, на премию может быть выдвинут роман из любой страны, написанной на английском языке.
В 2016 году Букеровскую премию впервые получил писатель из США — Пол Битти за роман «Распродажа».