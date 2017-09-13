«Моя ошибка — что я не настоял на безналичном перечислении денег». Никита Белых рассказал в суде о своем деле

Meduza
14:48, 13 сентября 2017
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого обвиняют в получении взяток, 13 сентября дал показания в суде, в которых рассказал об обстоятельствах получения денег от бизнесмена Юрия Зюдхаймера. После этой встречи он был задержан.

Белых подтвердил ранее публиковавшиеся данные, что весной 2016 года попросил более 100 кировских бизнесменов поучаствовать в проектах по благоустройству региона, которые предполагалось реализовать к выборам. Среди тех, кого он попросил вложиться в проект, был Зюдхаймер (это произошло на другой встрече).

По словам Белых, Зюдхаймер сперва согласился на безналичное перечисление денег, однако позже «стал настаивать на передаче денежных средств наличными», передает корреспондент «Медузы».

«Моя ошибка — что я до конца не настоял на безналичном перечислении средств Зюдхаймером в соответствующие фонды», — заявил Белых.

На встрече 24 июня в Москве Зюдхаймер передал ему пакет, в котором, как полагал Белых, была бутылка вина. По словам бывшего губернатора, ручки пакета были обработаны специальным раствором, «чтобы следы попали на его руки».

«Я не имел шансов остаться без следов, [следственным] органам не надо было даже, чтобы я прикасался к купюрам», — сказал он. Провокация в отношении него, по мнению Белых, была подготовлена заранее ради «показательной посадки губернатора Кировской области в связи с коррупционной составляющей».

Юрий Зюдхаймер — владелец Нововятского лыжного комбината. После ареста Белых он рассказал Reuters, что губернатор «загнал его в угол» напоминаниями о кредитах и залогах, а также требованиями внести деньги «на выборы», поэтому он и обратился в ФСБ.
Никита Белых был задержан летом 2016 года в Москве. Первоначально следствие говорило о взятке в размере 400 тысяч евро, но в марте 2017-го в деле появился эпизод об еще одной взятке на сумму 200 тысяч евро. После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Свою вину он категорически отрицает.

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