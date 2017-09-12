В Ненецком автономном округе единоросс выиграл выборы, набрав один голос

Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин переизбрался, получив один голос на выборах. Внимание на это обратил сайт Nao24.

Явка на выборах составила 8,84%: на избирательные участки пришел 41 местный житель. Четыре бюллетеня признали недействительными, а оставшиеся 37 голосов распределились между пятью кандидатами от «Единой России». Помимо них в выборах участвовали двое представителей ЛДПР.

Двое единороссов набрали по 12 голосов, двое — по шесть. Ивкин получил один голос и вновь стал депутатом.

По словам председателя регионального избиркома Георгия Попова, такой случай произошел впервые.