В Ненецком автономном округе единоросс выиграл выборы, набрав один голос

ГАС "Выборы"
16:25, 12 сентября 2017
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Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин переизбрался, получив один голос на выборах. Внимание на это обратил сайт Nao24.

Явка на выборах составила 8,84%: на избирательные участки пришел 41 местный житель. Четыре бюллетеня признали недействительными, а оставшиеся 37 голосов распределились между пятью кандидатами от «Единой России». Помимо них в выборах участвовали двое представителей ЛДПР.

Двое единороссов набрали по 12 голосов, двое — по шесть. Ивкин получил один голос и вновь стал депутатом.

По словам председателя регионального избиркома Георгия Попова, такой случай произошел впервые.

Ивкин работает начальником пожарной части. В 2012 году на выборах в депутаты Великовисочного сельсовета он набрал 88 голосов, показав четвертый результат.
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