В крупных городах по всей России из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры

Meduza
09:32, 12 сентября 2017
Надежный источник

В крупных городах по всей России 11–12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.

В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.

Неполный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:

  • Пермь: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума
  • Красноярск: семь магазинов и торговых центров
  • Владивосток: пять торговых центров, автовокзал и общежитие
  • Челябинск: 10 торгово-развлекательных центров
  • Магадан: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза
  • Екатеринбург: автовокзал, торговый центр и деловой центр
  • Ставрополь: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития
  • Уфа: семь торговых центров
  • Омск: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры, гостиницы
  • Брянск: более 10 торговых центров
  • Новосибирск: автовокзал, гостиница и клубы
  • Рязань: 11 торговых центров
  • Южно-Сахалинск: торговые центры, мэрия и областное правительство

В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженные люди в камуфляже.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме