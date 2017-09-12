В крупных городах по всей России из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры

В крупных городах по всей России 11–12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.

В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.

Неполный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:

Пермь: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума

Красноярск: семь магазинов и торговых центров

Владивосток: пять торговых центров, автовокзал и общежитие

Челябинск: 10 торгово-развлекательных центров

Магадан: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза

Екатеринбург: автовокзал, торговый центр и деловой центр

Ставрополь: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития

Уфа: семь торговых центров

Омск: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры, гостиницы

Брянск: более 10 торговых центров

Новосибирск: автовокзал, гостиница и клубы

Рязань: 11 торговых центров

Южно-Сахалинск: торговые центры, мэрия и областное правительство

В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженные люди в камуфляже.