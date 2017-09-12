«Коммерсант» узнал о выдвижении Путина на очередной президентский срок в два этапа

Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок будет проходить в два этапа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

Такая стратегия президентской кампании Путина, рассказали собеседники издания, обсуждалась на закрытых совещания в администрации президента, прошедших в начале сентября.

Предполагается, что на первом этапе Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. По данным источников издания, это произойдет в ноябре.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Планируется, рассказал он, что объявление о выдвижении Путина на очередной срок будет напоминать «прямую линию»: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца. Процедуру сбора подписей для выдвижения Путина, по словам источников издания, планируется начать «в самые поздние сроки», чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

К сбору подписей, пишет «Коммерсант», могут привлечь представителей «Единой России», но формально работать они будут как члены штаба Путина, а не по линии партии.

РБК, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники в администрации президента, что Кремль начал формировать списки доверенных лиц Путина на выборах. По словам источников издания, Кремль попросил власти регионов отобрать «узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов», которые не участвовали в предыдущей президентской кампании Путина.