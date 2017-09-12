Госдолг США превысил 20 000 000 000 000 долларов

Государственный долг США по итогам 8 сентября пересек историческую отметку 20 триллионов долларов. Ежедневные отчеты о состоянии госдолга публикуются на сайте Минфина США.

К повышению на 318 миллиардов долларов привел подписанный 8 сентября закон, который позволяет правительству США в течение трех месяцев привлекать новые заимствованные средства. В частности, 15 миллиардов долларов направят пострадавшим от урагана «Харви».

Для принятия закона о повышении границы госдолга президент США Дональд Трамп заключил соглашение с демократами в Конгрессе. На момент инаугурации Трампа долг составлял 19,9 триллиона долларов.