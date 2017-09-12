Джей Джей Абрамс снимет девятый эпизод «Звездных войн»
Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс. Он напишет сценарий к фильму совместно с Крисом Террио — автором «Операции Арго».
«„Пробуждение силы“ оправдало все наши надежды. Я рада тому, что он вернется для завершения этой трилогии», — отметила президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Предполагалось, что картину снимет Колин Треворроу, но с ним расторгли договор «из-за разного видения проекта».
Картина должна выйти в мае 2019 года.
Джей Джей Абрамс снимал седьмой эпизод франшизы — «Пробуждение силы», вышедший в 2015 году. В декабре 2017 года выйдет фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Его режиссером стал Райан Джонсон.