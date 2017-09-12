Джей Джей Абрамс снимет девятый эпизод «Звездных войн»

Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс. Он напишет сценарий к фильму совместно с Крисом Террио — автором «Операции Арго».

«„Пробуждение силы“ оправдало все наши надежды. Я рада тому, что он вернется для завершения этой трилогии», — отметила президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.