В здании «Эха Москвы» в Пскове начался обыск

В здании, где находится редакция псковского отделения «Эха Москвы», начался обыск. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Как рассказал «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, «изымают документацию, связанную со вчерашними выборами». Он не уточнил, какую именно документацию изымают полицейские. Венедиктов добавил, что не понимает «предмет выемки» и ждет более подробной информации.

По словам главного редактора псковского отделения радиостанции Максима Костикова, сотрудники МВД приходили в здание холдинга на прошлой неделе.

«Эхо Москвы» в Пскове входит в холдинг «Гражданская пресса». При обыске в холдинге полицейские изъяли договоры со «Справедливой Россией» и фирмой «Империал». В «Империал» и штаб «Справедливой России» также приходили полицейские.

«Полиция пытаетя найти оплату рекламных материалов не со счета избирательного объединения», — рассказал Костиков.

Ранее на псковского члена «Справедливой России» Олега Брячака завели дело о подкупе по жалобе главы города Ивана Цецерского. Как утверждал Цецерский, Брячак приказывал агитаторам приводить избирателей в день голосования на выборы за 2 тысячи рублей.