Президент Азербайджана помиловал российского блогера Александра Лапшина, осужденного за поездку в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина. Соответствующий указ опубликован 11 сентября.

В документе не указаны поводы для помилования Лапшина, указ ссылается на норму Конституции Азбербайджана, которая дает президенту такое право.

«Интерфакс» со ссылкой на помощника Алиева Али Гасанова сообщает, что Лапшин накануне помилования пытался покончить с собой.