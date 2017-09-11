На сотрудников свинокомплекса в Оренбургской области завели административные дела. Они на час перекрыли федеральную трассу

Полиция составила протоколы об административных нарушениях в отношении сотрудников свинокомплекса в Оренбургской области, которые утром 11 сентября перекрыли федеральную трассу.

Участников акции протеста обвиняют в нарушении правил проведения массовых акций. Водителей двух тракторов, которые перекрыли дорогу, также обвинили в создании помех движению.

В акции принимали участие около ста человек. В отношении какого числа сотрудников составлены административные протоколы, не сообщается.

Поводом для перекрытия дороги стали проверки в свинокомплексе «Вишневский» в связи с предполагаемым мошенничеством. Сотрудники предприятия опасаются, что свинокомплекс закроют, и они лишатся работы. Они перекрыли федеральную трассу, ведущую из Казани к границе с Казахстаном, примерно на час. После того, как на место событий прибыла полиция, трассу разблокировали.