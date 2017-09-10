В Китае запретили бри и камамбер

Власти Китая запретили импорт некоторых типов европейских мягких сыров в связи с опасениями за их безопасность для здоровья. Запрет касается многих популярных мягких сыров, в том числе бри, камамбера, рокфора и других.

Претензии китайских регуляторов вызвали бактерии, которые содержатся в этих сырах. Когда именно введен запрет, точно неизвестно: некоторые поставщики продуктов из Европы говорят, что он действует с июня, другие узнали о нем в середине августа.

Поставок твердых сыров запрет не касается. Также не запрещается продавать мягкие сыры, произведенные в Китае. В прошлом власти Китая неоднократно накладывали запрет на ввоз того или иного сыра. В 2014 году временный запрет был наложен на весь сыр из Великобритании из-за несоответствия санитарным стандартам, а в 2008 году запрещали моцареллу, которая под новый запрет не попала.