«Футурама» станет подкастом

Компания Nerdist Industries выпустит 14 сентября новый эпизод популярного сериала «Футурама». В отличие от всех предыдущих выпусков, это будет не мультфильм, а подкаст.

В 40-минутном подкасте примут участие все актеры, озвучивавшие героев «Футурамы» в мультсериале и полнометражных выпусках. Сценарий эпизода написали создатели «Футурамы» Мэтт Гренинг и Дэвид Коэн. Каким образом создатели «Футурамы» собираются превратить мультсериал о приключениях Филиппа Фрая в далеком будущем в подкаст, не сообщается.

Подкаст будет напрямую связан с мобильной игрой Futurama: The Worlds of Tomorrow.

Сюжет нового выпуска будет рассказывать о Клаксоне, внеземном существе, которое порождено звуковыми волнами современных подкастов. Команда службы доставки Planet Express должна будет спасти Землю от Клаксона, пишет Deadline.