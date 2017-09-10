«Футурама» станет подкастом

The Nerdist
12:03, 10 сентября 2017
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Компания Nerdist Industries выпустит 14 сентября новый эпизод популярного сериала «Футурама». В отличие от всех предыдущих выпусков, это будет не мультфильм, а подкаст.

В 40-минутном подкасте примут участие все актеры, озвучивавшие героев «Футурамы» в мультсериале и полнометражных выпусках. Сценарий эпизода написали создатели «Футурамы» Мэтт Гренинг и Дэвид Коэн. Каким образом создатели «Футурамы» собираются превратить мультсериал о приключениях Филиппа Фрая в далеком будущем в подкаст, не сообщается.

Подкаст будет напрямую связан с мобильной игрой Futurama: The Worlds of Tomorrow.

Сюжет нового выпуска будет рассказывать о Клаксоне, внеземном существе, которое порождено звуковыми волнами современных подкастов. Команда службы доставки Planet Express должна будет спасти Землю от Клаксона, пишет Deadline.

«Футурама» выпускалась с 1999 по 2003 годы на телеканале Fox и заслужила статус культового сериала. В 2008 году «Футураму» возродили в виде серии полнометражных фильмов, а затем она вернулась в эфир на канал Comedy Central. В 2013-м сериал вновь закрыли.
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