Путин и Собянин открыли парк «Зарядье» в Москве. В День города туда пускают только по приглашениям

Как сообщает агентство «Москва», парк откроется для свободного посещения 11 сентября. До этого туда пускают по приглашениям, которые распространили среди школьников.

Открытие было приурочено к празднованию очередного Дня города в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли парк «Зарядье», разбитый у Кремля на месте разрушенной гостиницы «Россия».

Парк «Зарядье» стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га.

Гостиница «Россия», построенная на месте исторического района Зарядье, была снесена в 2006 году. Несколько лет площадка пустовала. В 2012 году Владимир Путин предложил построить на этом месте парк.

Победителем конкурса на проектирование парка стало американские бюро Diller Scofidio + Renfro. Их концепция, в числе прочего, предполагала создание в парке нескольких зон с разным микроклиматом: тундровым, степным, лесным и болотистым.