Путин и Собянин открыли парк «Зарядье» в Москве. В День города туда пускают только по приглашениям

Агентство «Москва»
11:36, 9 сентября 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли парк «Зарядье», разбитый у Кремля на месте разрушенной гостиницы «Россия».

Открытие было приурочено к празднованию очередного Дня города в Москве.

Как сообщает агентство «Москва», парк откроется для свободного посещения 11 сентября. До этого туда пускают по приглашениям, которые распространили среди школьников.

Парк «Зарядье» стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га. 

Агентство «Москва»
Гостиница «Россия», построенная на месте исторического района Зарядье, была снесена в 2006 году. Несколько лет площадка пустовала. В 2012 году Владимир Путин предложил построить на этом месте парк.
Победителем конкурса на проектирование парка стало американские бюро Diller Scofidio + Renfro. Их концепция, в числе прочего, предполагала создание в парке нескольких зон с разным микроклиматом: тундровым, степным, лесным и болотистым.
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