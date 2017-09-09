Под Нижневартовском пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Пострадали не менее 14 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сообщению окружного департамента здравоохранения, в больницы попали 14 человек, в том числе трое детей. Один ребенок и пятеро взрослых находятся в тяжелом состоянии, из них двое — в крайне тяжелом. «Возможно, еще несколько пациентов будут доставлены», — заявил руководитель департамента.

Всего, по данным агентства, за помощью врачей обратились около 17 человек, у некоторых из которых «на фоне стресса обострились хронические заболевания».

По сообщению МЧС, с грузовиком столкнулся поезд Адлер — Нижневартовск. Согласно расписанию, поезд должен был прибыть на конечную станцию в 9:13 утра по Москве.

По словам источника «Интерфакса», в районе железнодорожного переезда грузовик «по касательной задел поезд».