Осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы признал вину по другим эпизодам
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, признал вину по двум новым эпизодам.
Одно дело касается взлома компании RBS Worldpay, осуществляющей денежные переводы, в 2008 году. Селезнев, как говорят в прокуратуре Джорджии, с помощью взломанных кредиток обналичил более двух миллионов долларов.
Второй эпизод, по которому Селезнева обвиняют в штате Невада, касается организации Carder.su, участники которой похищали данные кредитных карт. Убытки от их деятельности оцениваются как минимум в 50 миллионов долларов.
Романа Селезнева приговорили к 27 годам в штате Вашингтон в апреле 2017 года за участие в краже и перепродаже данных кредитных карт. Задержан он был в 2014 году, когда находился с семьей на Мальдивах. Его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, назвал задержание сына и его экстрадицию в США похищением.
Подробнее о Романе Селезневе можно почитать в тексте Даниила Туровского о самых известных российских хакерах.