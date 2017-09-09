Осужденный в США за кибермошенничество сын депутата Госдумы признал вину по другим эпизодам

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, признал вину по двум новым эпизодам.

Одно дело касается взлома компании RBS Worldpay, осуществляющей денежные переводы, в 2008 году. Селезнев, как говорят в прокуратуре Джорджии, с помощью взломанных кредиток обналичил более двух миллионов долларов.

Второй эпизод, по которому Селезнева обвиняют в штате Невада, касается организации Carder.su, участники которой похищали данные кредитных карт. Убытки от их деятельности оцениваются как минимум в 50 миллионов долларов.