Умер основатель дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже
Во Франции умер предприниматель Пьер Берже, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent. Ему было 86 лет.
Как сообщили представители фонда Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, он умер утром 8 сентября после долгой болезни.
Пьер Берже и Ив Сен-Лоран познакомились в 1958 году. В этот момент 22-летний Сен-Лоран был художественным руководителем дома моды Christian Dior. В 1961 году они основали Yves Saint Laurent, который стал одним из самых известных и влиятельных домов моды. Берже был его гендиректором вплоть до 2002 года.
У Пьера Берже и Ива Сен-Лорана был роман, который продолжался до 1976 года. После разрыва они остались друзьями и деловыми партнерами. Перед смертью Сен-Лорана в 2008 году, как писала газета The New York Times, они заключили гражданский союз.
Помимо работы в индустрии моды, Берже занимался театром и был в 1980-х — 1990-х президентом Оперы Бастилии. Он финансировал исследования борьбы со СПИДом и был послом доброй воли ЮНЕСКО.