Умер основатель дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже

Фонд Пьера Берже и Ива Сен-Лорана
08:47, 8 сентября 2017
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Во Франции умер предприниматель Пьер Берже, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent. Ему было 86 лет.

Как сообщили представители фонда Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, он умер утром 8 сентября после долгой болезни.

Clive Limpkin / Associated Newspapers / REX / Vida Press
Пьер Берже и Ив Сен-Лоран познакомились в 1958 году. В этот момент 22-летний Сен-Лоран был художественным руководителем дома моды Christian Dior. В 1961 году они основали Yves Saint Laurent, который стал одним из самых известных и влиятельных домов моды. Берже был его гендиректором вплоть до 2002 года.
У Пьера Берже и Ива Сен-Лорана был роман, который продолжался до 1976 года. После разрыва они остались друзьями и деловыми партнерами. Перед смертью Сен-Лорана в 2008 году, как писала газета The New York Times, они заключили гражданский союз.
Помимо работы в индустрии моды, Берже занимался театром и был в 1980-х — 1990-х президентом Оперы Бастилии. Он финансировал исследования борьбы со СПИДом и был послом доброй воли ЮНЕСКО.
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