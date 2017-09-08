Полиция перекрыла Большую Никитскую улицу в Москве. Там собирались устроить акцию в поддержку мусульман Мьянмы
Московская полиция перекрыла Большую Никитскую улицу рядом с посольством Мьянмы, где вечером 8 сентября собирались провести пикет в поддержку мусульман Мьянмы.
На Большой Никитской и соседних улицах стоят автозаки. «Людей пускают по улице через одного. Меня не пустили. Сказали, что „дело в вашей внешности“», — сообщил корреспондент «Медузы». Полиция заявила, что территория вокруг посольства закрыта.
У посольства Мьянмы в Москве 8 сентября собирались провести митинг в поддержку мусульман Мьянмы, но городские власти отказались согласовать его. Организатор акции Арслан Хасавов заявил, что проведет одиночный пикет.
3 сентября около посольства прошел несанкционированный стихийный митинг против преследования в Мьянме мусульман. Он прошел без задержаний. На следующий день митинг в защиту народа рохинджа прошел в Грозном. МВД Чечни сообщило, что на него пришли более миллиона человек (сопоставимо с населением республики).
Рамзан Кадыров, выступивший на митинге, до этого провел заявил, что будет против позиции России, если она в конфликте «поддержит шайтанов». Президент Владимир Путин после митингов в Москве и Грозном осудил насилие в Мьянме.
Многолетний конфликт в Мьянме между буддистами, к которым относится большинство населения страны, и мусульманами рохинджа активизировался в августе. В результате погибли несколько сотен рохинджа, десяткам тысяч пришлось бежать из страны.
Россия и Китай в 2007 году заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с требованием прекратить нарушения прав человека и нападения на представителей этнических меньшинств, а также, как писало агентство Reuters, заявление Совбеза о преследовании рохинджа в 2017-м.