Крупнейшее бюро кредитных историй США Equifax объявило о взломе данных 143 миллионов клиентов

Крупнейшее американское бюро кредитных историй Equifax объявило, что летом 2017 года обнаружила проникновение злоумышленников в свои системы. Взлом мог затронуть данные 143 миллионов клиентов в США — почти половину населения страны.

Хакеры получили доступ к именам, номерам соцстрахования, датам рождения, адресам и, в отдельных случаях, номерам водительских удостоверений американцев. Помимо этого были украдены номера банковских карт 209 тысяч клиентов, а также юридические документы 182 тысяч клиентов.

В Equifax подчеркнули, что финансовая информация из базы кредитных историй не была доступна злоумышленникам. Хакеры проникали в систему с середины мая по июль 2017 года. Атаку обнаружили 29 июля.

Для расследования взлома компания привлекла независимых экспертов и правоохранительные органы. Для клиентов запустили специальный сайт, где они могут узнать, пострадали ли их данные.

После публикации пресс-релиза о взломе стало известно, что три топ-менеджера Equifax продали акции на 1,8 миллиона долларов 1 и 2 августа — в течение двух дней после обнаружения атаки. В компании заявили, что эти руководители не были в курсе взлома.

В момент публикации сообщения о взломе биржа была закрыта, но на продленных торгах акции Equifax упали на 13 процентов.