Facebook начала тестировать сервис для встреч, похожий на Tinder. Отправить запрос можно только другу

Facebook запустила тестирование нового сервиса для организации встреч, который по интерфейсу напоминает приложение для знакомств Tinder. На новую функцию обратило внимание издание Motherboard.

Приложение Facebook для телефона присылает уведомление о том, что вы могли бы встретиться с кем-то из ваших друзей. При переходе по нему появляется фотография одного из друзей с вопросом «Хотите назначить встречу на этой неделе?».

Если оба друга ответят «Да», то приложение предложит организовать встречу. Если «Да» ответит только один из них, то другой об этом не узнает.

В Facebook изданию рассказали, что решили организовать «небольшое тестирование» сервиса для назначения встреч с друзьями. Пока сервис тестируют только в Торонто и Новой Зеландии.