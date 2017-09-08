Facebook начала тестировать сервис для встреч, похожий на Tinder. Отправить запрос можно только другу

Vice
07:31, 8 сентября 2017
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Facebook запустила тестирование нового сервиса для организации встреч, который по интерфейсу напоминает приложение для знакомств Tinder. На новую функцию обратило внимание издание Motherboard.

Приложение Facebook для телефона присылает уведомление о том, что вы могли бы встретиться с кем-то из ваших друзей. При переходе по нему появляется фотография одного из друзей с вопросом «Хотите назначить встречу на этой неделе?».

Если оба друга ответят «Да», то приложение предложит организовать встречу. Если «Да» ответит только один из них, то другой об этом не узнает.

В Facebook изданию рассказали, что решили организовать «небольшое тестирование» сервиса для назначения встреч с друзьями. Пока сервис тестируют только в Торонто и Новой Зеландии.

Tinder — сервис для назначения свиданий с незнакомыми людьми, которые находятся поблизости (используется аккаунт Facebook). Он также предлагает выбрать или пропустить предложенный контакт смахиванием соответственно вправо или влево.
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