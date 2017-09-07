В Томском кадетском корпусе воспитанники нашли в каше опарышей и отказались от еды. Директор училища уволен

ТВ2
18:07, 7 сентября 2017
Надежный источник

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков уволен после того, как воспитанники пожаловались на наличие в каше опарышей. По словам главы департамента общего образования Томской области Ирины Грабцевич, он написал заявление об увольнении.

«Это очень грубое нарушение. Первая обязанность руководителя организовать процесс жизнеобеспечения в учреждении круглосуточного пребывания. Также мы видим нарушения заместителя директора по административно-хозяйственной части, который должен был лично осуществлять контроль за приготовлением пищи и за ее качеством», — цитирует ее сайт vtomske.ru

7 сентября стало известно, что воспитанники корпуса в четвертый раз за несколько дней нашли опарышей в каше и объявили голодовку. Роспотребнадзор начал проверку. Родители учащихся рассказали журналистам, что «воюют с питанием» с прошлого года.

Томский кадетский корпус работает с 2005 года.
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