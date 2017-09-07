В России заочно арестовали пресс-секретаря «Правого сектора»
Пресс-секретарь украинской организации «Правый сектор» Артем Скоропадский заочно арестован по решению российского суда. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Вместе со Скоропадским заочно арестованы граждане России Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий. Оба они имеют отношение к деятельности «Правого сектора», а Чудинов еще и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, утверждают в СК. Все трое объявлены в международный розыск.
«Правый сектор» признан в России экстремистской организацией.
По данным СК, «Скоропадский — руководитель пресс-службы „Правого сектора“, систематически выступает в СМИ и в сети интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участию в совершении преступлений экстремистской направленности».