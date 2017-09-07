В России заочно арестовали пресс-секретаря «Правого сектора»

Вместе со Скоропадским заочно арестованы граждане России Игорь Чудинов и Георгий Стоцкий. Оба они имеют отношение к деятельности «Правого сектора», а Чудинов еще и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, утверждают в СК. Все трое объявлены в международный розыск.

Пресс-секретарь украинской организации «Правый сектор» Артем Скоропадский заочно арестован по решению российского суда. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным СК, «Скоропадский — руководитель пресс-службы „Правого сектора“, систематически выступает в СМИ и в сети интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участию в совершении преступлений экстремистской направленности».

Артем Скоропадский окончил журфак МГУ и долгое время работал в украинской версии «Коммерсанта». После государственного переворота на Украине в 2014 году он стал принимать активное участие в деятельности националистической организации «Правый сектор» и стал ее пресс-секретарем.

«Правый сектор» с ноября 2014 года считается в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.