Умер архитектор Василий Щетинин, один из создателей арт-парка Никола-Ленивец

Умер архитектор Василий Щетинин, один из создателей парка Никола-Ленивец, где проходит фестиваль «Архстояние».

Щетинин, как стало известно в начале сентября, был госпитализирован с инсультом в США, куда он приехал для участия в фестивале Burning Man.

«Он вез на фестиваль Burning Man сорокаметровую кинетическую скульптуру — летающего человека. Это было его мечтой. В аэропорту у него случился инсульт», — сообщается в фейсбуке парка Никола-Ленивец.

Арт-парк ранее организовал сбор средств для оплаты лечения Щетинина в клинике штата Юта.

Умер сооснователь Никола-Ленивца, архитектор Василий Щетинин. Он вёз на фестиваль Burning Man сорокаметровую кинетическ... Опубликовано Никола-Ленивец \ Nikola-Lenivets 7 сентября 2017 г.

Василий Щетинин родился в 1965 году. В конце 1980—х годов он участвовал в выставках, в том числе с коллективом «Митьки», а также сотрудничал с театром «Лицедеи» Вячеслава Полунина.

Концепцию арт-парка Никола-Ленивец Щетинин начал разрабатывать в 1989 году. В 1990–2010 годах он был со-организатором и главным архитектором-координатором фестиваля «Архстояние», проходящего в Никола-Ленивце.

Работы Щетинина демонстрировались, в числе прочего, на выставках «Артманеж» и «Архмосква». Они хранятся в коллекциях музеев, частных собраний, а также на территории Никола-Ленивца.