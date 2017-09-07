План по утилизации советской бронетехники сократили из-за изменения обстановки в мире и роста патриотизма. Теперь технику модернизируют

ТАСС
18:33, 7 сентября 2017
Надежный источник

Минобороны РФ решило модернизировать часть предназначенной на утилизацию советской бронетехники в связи с изменением международной обстановки и ростом патриотизма в стране, заявил начальник Главного автобронетанкового управления ведомства генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Как следует из слов Шевченко, изначально программа промышленной утилизации военной техники предполагала переработку до 2020 года около 10 тысяч единиц техники и вооружения, но сейчас этот объем решено снизить до четырех тысяч единиц.

Программу решено пересмотреть «в связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы».

Ранее считалось, что у этой техники нет «перспектив дальнейшего применения».

Минобороны объявило о начале масштабной утилизации устаревшей бронетанковой и автомобильной техники в 2012 году. Тогда сообщалось, что будут утилизированы танки Т-55, Т-62, Т-64, а также машины ГАЗ-66 и ЗИЛ-131.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме