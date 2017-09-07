План по утилизации советской бронетехники сократили из-за изменения обстановки в мире и роста патриотизма. Теперь технику модернизируют

Минобороны РФ решило модернизировать часть предназначенной на утилизацию советской бронетехники в связи с изменением международной обстановки и ростом патриотизма в стране, заявил начальник Главного автобронетанкового управления ведомства генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Как следует из слов Шевченко, изначально программа промышленной утилизации военной техники предполагала переработку до 2020 года около 10 тысяч единиц техники и вооружения, но сейчас этот объем решено снизить до четырех тысяч единиц.

Программу решено пересмотреть «в связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы».

Ранее считалось, что у этой техники нет «перспектив дальнейшего применения».