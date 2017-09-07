Минфин предложил сократить расходы на проживание госслужащих в номерах класса «люкс»

Министерство финансов подготовило законопроект, ограничивающий круг госслужащих, которым государство оплачивает проживание в гостиничных номерах класса «люкс», пишут «Ведомости».

По действующему законодательству, бюджет возмещает проживание в двухкомнатных номерах всем гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории «руководители», остальным чиновникам оплачивают только однокомнатные номера.

Подготовленный Минфином документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов, ограничивает круг чиновников, которые могут претендовать на оплату номеров «люкс», руководителями федеральных служб и федеральных агентств, руководителями иных государственных органов или их аппаратов, а также заместителями руководителей иных государственных органов.

Если законопроект будет принят, отмечают «Ведомости», то на оплату двухкомнатных гостиничных номеров в командировках, в частности, не смогут претендовать полномочные представители президента в федеральных округах, помощники президента и руководитель его протокола.

Нововведение, говорится в пояснительной записке, позволит ежегодно экономить около 700 миллионов бюджетных средств.

Авторы законопроекта предполагают, что поправки вступят в силу с января 2018 года.