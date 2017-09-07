Facebook объявила прогноз по числу пользователей. Столько людей не существует

Социальная сеть Facebook представила прогноз по аудитории в разных странах. Выяснилось, что цифры на четверть превышают данные статистических органов. Внимание на это обратили аналитики из компании Pivotal.

В США соцсеть оценила потенциальный охват в 41 миллион человек в возрасте 18-24 лет и 60 миллионов для пользователей от 25 до 34 лет. По официальным данным, в стране зарегистрирован 31 миллион человек в первой возрастной категории и 45 миллионов — во второй.

В Великобритании Facebook намерена увеличить число пользователей от 18 до 24 лет до 7,8 миллиона (по официальным подсчетам, их 5,8 миллиона). Аналогичная ситуация во Франции: 7,8 миллиона пользователей в категории 18-24 лет при существующих 5,2 миллиона. Планы соцсети по Австралии: 2,3 миллиона человек в возрасте от 20 до 24 лет (их в стране 1,7 миллиона).

Как отметил старший аналитик Pivotal Брайан Уизер, в компании ранее не замечали таких завышений. По его словам, это может привести к снижению роста продаж рекламы в соцсети, а рекламодатели могут потребовать независимых оценок.

В Facebook ответили, что результаты подсчета не должны совпадать с реальными демографическими данными. «Это инструмент планирования кампании», — говорится в заявлении соцсети.