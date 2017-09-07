Борис Якеменко решил выдвинуться в президенты России

Дождь
16:18, 7 сентября 2017
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Один из идеологов создания прокремлевских движений «Идущие вместе» и «Наши» Борис Якеменко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщает «Дождь».

Как уточнил Якеменко, официально он объявит об этом «ближе к старту» кампании. Он заверил, что не обсуждал свои планы с Кремлем и братом, Василием Якеменко.

По данным телеканала, Василий Якеменко будет собирать деньги на кампанию брата. Борис Якеменко выразил надежду, что деньги ему дадут «национально ориентированный бизнес и просто неравнодушные люди». Часть средств он собрал, продав коллекцию средневековых рукописей, рассказал будущий кандидат, не уточнив сумму.

«Мне очень важно понять, сколько голосов может набрать обычный человек», — сказал Якеменко, добавив, что верит в свою победу.

«Я считаю, что я могу много сделать для страны на этой должности», — заключил он.

Дождь
В начале 2000-х годов Борис Якеменко вместе с братом стал идеологом создания «Идущих вместе» и «Наших». Как сообщалось, он писал все программные документы и тексты для Василия. Позднее он возглавил православный корпус «Наших» и стал членом Общественной палаты.
По словам самого Якеменко, сейчас он занимается преподаванием истории в РУДН и пишет научные работы.
Якеменко до сих пор ведет блог в ЖЖ, последняя запись появилась там 10 июля.
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