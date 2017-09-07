Борис Якеменко решил выдвинуться в президенты России

Один из идеологов создания прокремлевских движений «Идущие вместе» и «Наши» Борис Якеменко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщает «Дождь».

Как уточнил Якеменко, официально он объявит об этом «ближе к старту» кампании. Он заверил, что не обсуждал свои планы с Кремлем и братом, Василием Якеменко.

По данным телеканала, Василий Якеменко будет собирать деньги на кампанию брата. Борис Якеменко выразил надежду, что деньги ему дадут «национально ориентированный бизнес и просто неравнодушные люди». Часть средств он собрал, продав коллекцию средневековых рукописей, рассказал будущий кандидат, не уточнив сумму.

«Мне очень важно понять, сколько голосов может набрать обычный человек», — сказал Якеменко, добавив, что верит в свою победу.