Умер основатель группы Can Хольгер Шукай
В Кельне в возрасте 79 лет умер один из основателей краутрок-группы Can Хольгер Шукай. В Can Шукай играл на бас-гитаре, занимался сэмплированием и звукозаписью.
Тело Шукая нашли 5 сентября в студии в здании бывшего кинотеатра, где записывались Can. Шукай жил в этом помещении. Сведений о причинах смерти нет.
Хольгер Шукай был учеником авангардного композитора Карлхайнца Штокхаузена и считался одним из первых музыкантов, который активно использовал сэпмлирование в своем творчестве. Шукай играл в Can с 1968 по 1977 годы; он ушел из группы незадолго до ее распада и переключился на сольное творчество. Последний его альбом вышел в 2015 году.
В январе 2017 года умер барабанщик Can Яки Либецайт.
Can считаются пионерами краутрока и одной из наиболее влиятельных рок-групп 1970-х. В своем творчестве Can смешивали западную рок-музыку с этническими мотивами, электроникой и авангардными музыкальными направлениями.