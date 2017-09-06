Умер основатель группы Can Хольгер Шукай

В Кельне в возрасте 79 лет умер один из основателей краутрок-группы Can Хольгер Шукай. В Can Шукай играл на бас-гитаре, занимался сэмплированием и звукозаписью.

Тело Шукая нашли 5 сентября в студии в здании бывшего кинотеатра, где записывались Can. Шукай жил в этом помещении. Сведений о причинах смерти нет.

Хольгер Шукай был учеником авангардного композитора Карлхайнца Штокхаузена и считался одним из первых музыкантов, который активно использовал сэпмлирование в своем творчестве. Шукай играл в Can с 1968 по 1977 годы; он ушел из группы незадолго до ее распада и переключился на сольное творчество. Последний его альбом вышел в 2015 году.