Трамп отменил введенные Обамой послабления для детей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от программы амнистии для детей нелегальных мигрантов, которую в 2012 году ввел его предшественник Барак Обама.

В своем обращении 5 сентября Трамп напомнил, что программа «Отсрочки для прибывающих детей» (DACA) была введена Обамой в обход Конгресса и парламент неоднократно отклонял подобные инициативы. Сейчас, по оценке Белого дома, программа позволяет 800 тысячам нелегальных мигрантов в возрасте от 15 до 36 лет трудиться в США.

Трамп также заметил, что DACA привела к тому, что дети без родителей начали массово прибывать в США из Центральной Америки. Как отмечает The New York Times, всплеск пришелся на 2014 год, когда десятки тысяч мигрантов прибыли в Америку.

Отмена программы будет постепенной. Новые разрешения на работу выдавать не будут, но старые перестанут продлевать с марта 2018 года. Срок действия такого разрешения составляет два года. Трамп призвал Конгресс принять альтернативную программу защиты детей нелегальных мигрантов за это время.

Обама назвал решение Трампа неверным, потому что «нельзя ставить под удар детей, которые не сделали ничего плохого».