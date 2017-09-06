Стюардесса выиграла суд о дискриминации в «Аэрофлоте»

Мосгорсуд обязал «Аэрофлот» отменить внутренние правила, по которым размер одежды бортпроводниц влияет на надбавку к зарплате. Об этом сообщает РБК.

Иск подавала стюардесса Евгения Магурина. Она просила вернуть ей надбавку и выплатить дополнительно 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба. В итоге ей присудили 5 тысяч рублей и постановили вернуть надбавку.

Адвокат Ксения Михайличенко рассказала «Медиазоне», решение также было вынесено и по иску другой бортпроводницы Ирины Иерусалимской. «Аэрофлот» также обязали выплатить ей компенсацию в 5 тысяч рублей и вернуть надбавку.

В «Аэрофлоте» остались довольны решением суда. По словам Михайличенко, мотивировочная часть пока не опубликована, поэтому неясно, на каком основании пункт из правил о размере одежды отменили.