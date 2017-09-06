Стюардесса выиграла суд о дискриминации в «Аэрофлоте»

РБК
15:16, 6 сентября 2017
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Мосгорсуд обязал «Аэрофлот» отменить внутренние правила, по которым размер одежды бортпроводниц влияет на надбавку к зарплате. Об этом сообщает РБК.

Иск подавала стюардесса Евгения Магурина. Она просила вернуть ей надбавку и выплатить дополнительно 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба. В итоге ей присудили 5 тысяч рублей и постановили вернуть надбавку.

Адвокат Ксения Михайличенко рассказала «Медиазоне», решение также было вынесено и по иску другой бортпроводницы Ирины Иерусалимской. «Аэрофлот» также обязали выплатить ей компенсацию в 5 тысяч рублей и вернуть надбавку.

В «Аэрофлоте» остались довольны решением суда. По словам Михайличенко, мотивировочная часть пока не опубликована, поэтому неясно, на каком основании пункт из правил о размере одежды отменили.

В апреле Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Магуриной, пожаловавшейся на распространенную практику дискриминации в «Аэрофлоте» по внешнему виду и возрасту. До этого отклонили иск другой стюардессы «Аэрофлота» Ирины Иерусалимской.
Согласно правилам «Аэрофлота», стюардессы должны носить размер в диапазоне 42-48. В авиакомпании говорили, что за каждый «сверхнормативный» килограмм веса бортпроводницы компания переплачивает в год 759 рублей. Лишний вес также может помешать эвакуации пассажиров, утверждали в «Аэрофлоте».
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