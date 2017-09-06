Louis Vuitton и Gucci отказались от сотрудничества со слишком худыми моделями

Компании LVMH и Kering, владеющие, в числе прочего, модными брендами Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton и Gucci, объявили об отказе от сотрудничества со слишком худыми моделями.

По новым правилам, обнародованным компаниями, LVMH и Kering более не будут сотрудничать с моделями с «нулевым» американским размером одежды (32-м французским размером, 38-м российским размером).

Кроме того, модели, участвующие в фотосессиях и дефиле, должны будут предоставлять справку от врача, подтверждающую удовлетворительное состояние их здоровья. Во время работы моделям должна быть, в случае возникновения такой необходимости, обеспечена помощь психолога или терапевта.

Также LVMH и Kering, сообщает BBC News, отказались от использования моделей в возрасте до 16 лет для рекламы одежды, предназначенной для взрослой аудитории, а для моделей от 16 до 18 лет установлены особые правила работы.

Новые правила вступят в силу в преддверии Недели моды в Париже, которая пройдет в конце сентября — начале октября.