Гадалка, добившаяся эксгумации, утверждала, что художник был ее отцом. По словам Мартинес, в 1955 году у ее матери были отношения с Дали, «которые переросли в тайную любовь». Изначально ей это якобы рассказала бабушка, позднее — мать.

Тест ДНК Сальвадора Дали выявил, что испанка Мария Пилар Абель Мартинес не приходится ему внебрачной дочерью. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мартинес с 2007 года пыталась доказать свою связь с Дали. В июне 2017 года суд в Мадриде одобрил эксгумацию тела художника.

Гадалка требовала признать ее дочерью, чтобы претендовать на фамилию и четверть наследства. Перед смертью Дали завещал все Испании. «Фонд Сальвадора Дали», управляющий имуществом художника, оценивал свои активы в 400 миллионов евро.

Дали был женат на Елене Дьяконовой (которую называл Галой), но у них не было детей.