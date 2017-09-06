Экспертный институт, который работает над «образом будущего» для президентской кампании Путина, получит сотни миллионов рублей от госкомпаний

Учрежденный в 2017 году Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), которую называют «экспертной площадкой» Кремля, получит сотни миллионов рублей от государственный компаний, в том числе «Росатома» и «Русгидро». Об этом 6 сентября сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к институту и этим компаниям.

По данным The Bell, ЭИСИ получит от «Русгидро» около 400 миллионов рублей и «сопоставимую» по объему сумму «Росатома». Другие госкомпании также окажут финансовую помощь ЭИСИ, говорит один из источников The Bell.

ЭИСИ был создан в марте 2017 года; его официальные учредители — МГУ, СПбГУ, ЛГУ имени Пушкина, ВШЭ, Российская ассоциация по связям с общественностью и Российское общество политологов. Как писал тогда «Коммерсант», ЭИСИ станет «экспертной площадкой» для администрации президента и будет, в частности, мониторить ход осенних региональных выборов.

Позже газета «Коммерсант» писала, что ЭИСИ займется подготовкой доклада об «образе будущего», которые могут быть использованы для президентской компании Владимира Путина. Об участии ЭИСИ в создании «образа будущего» для кампании Путина ранее писала и газета «Ведомости».