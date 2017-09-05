Центробанк Узбекистана вдвое девальвировал национальную валюту

Центральный банк Узбекистана объявил, что с 5 сентября обменный курс составляет 8100 сумов за доллар. Это почти вдвое меньше курса 4 сентября — 4210 сумов за доллар.

В сообщении регулятора говорится, что там проанализировали факторы, влияющие на курс сума с 2003 года. ЦБ пришел к выводу, что сейчас равновесный курс находится в диапазоне 8000-8150 сумов за доллар.

Двукратное снижение курса сума произошло в рамках либерализации валютной политики, соответствующий указ 2 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Указ также позволяет гражданам и компаниям свободно торговать валютой по рыночному курсу. При этом граждане с 2013 года могут получать валюту только на карточный счет.