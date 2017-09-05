Принц Уильям и Кейт Миддлтон отсудили 100 тысяч евро у французского таблоида. Он опубликовал снимки обнаженной герцогини

Миддлтон и принц Уильям требовали от журнала 1,5 миллиона евро. Им присудили по 50 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Бывшего редактора Closer и представителя издательства оштрафовали на 90 тысяч евро — максимально возможную сумму. Двоих фотографов оштрафовали на 10 тысяч евро каждого.

Суд во Франции обязал таблоид Closer выплатить 100 тысяч евро британской королевской семье за публикацию снимков обнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Журнал опубликовал снимки отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон на юге Франции в 2012 году. На некоторых фотографиях Миддлтон была топлесс. Британские издания отказались перепечатать снимки.

В суде представители Уильяма озвучили его заявление. Принц пояснил, что нарушение частной жизни было особенно «болезненным», учитывая отношение папарацци к его матери, леди Диане.