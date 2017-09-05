Принц Уильям и Кейт Миддлтон отсудили 100 тысяч евро у французского таблоида. Он опубликовал снимки обнаженной герцогини
Суд во Франции обязал таблоид Closer выплатить 100 тысяч евро британской королевской семье за публикацию снимков обнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
Миддлтон и принц Уильям требовали от журнала 1,5 миллиона евро. Им присудили по 50 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Бывшего редактора Closer и представителя издательства оштрафовали на 90 тысяч евро — максимально возможную сумму. Двоих фотографов оштрафовали на 10 тысяч евро каждого.
Журнал опубликовал снимки отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон на юге Франции в 2012 году. На некоторых фотографиях Миддлтон была топлесс. Британские издания отказались перепечатать снимки.
В суде представители Уильяма озвучили его заявление. Принц пояснил, что нарушение частной жизни было особенно «болезненным», учитывая отношение папарацци к его матери, леди Диане.