Минтранс разрешил использовать в России электронные посадочные талоны

Министерство транспорта РФ разрешило авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.

По новым правилам, утвержденным приказом Минтранса, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком «в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки».

При прохождении досмотра службой авиационной безопасности «проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром», сообщил Минтранс.

Пассажир также может распечатать посадочный талон в виде штрих-кода для его предъявления на досмотре.

В аэропортах, не оснащенных необходимым для использования электронных посадочных талонов оборудованием, процедура досмотра останется прежней.

Приказ, разрешающий использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, направлен на государственную регистрацию в Минюст России.