Минтранс разрешил использовать в России электронные посадочные талоны
Министерство транспорта РФ разрешило авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.
По новым правилам, утвержденным приказом Минтранса, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком «в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки».
При прохождении досмотра службой авиационной безопасности «проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром», сообщил Минтранс.
Пассажир также может распечатать посадочный талон в виде штрих-кода для его предъявления на досмотре.
В аэропортах, не оснащенных необходимым для использования электронных посадочных талонов оборудованием, процедура досмотра останется прежней.
Приказ, разрешающий использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, направлен на государственную регистрацию в Минюст России.
В целях обеспечения возможности использования посадочного талона в электронном виде Минтрансом России утвержден приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» и Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.