Минтранс разрешил использовать в России электронные посадочные талоны

Минтранс
13:02, 5 сентября 2017
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Министерство транспорта РФ разрешило авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.

По новым правилам, утвержденным приказом Минтранса, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком «в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки».

При прохождении досмотра службой авиационной безопасности «проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром», сообщил Минтранс.

Пассажир также может распечатать посадочный талон в виде штрих-кода для его предъявления на досмотре.

В аэропортах, не оснащенных необходимым для использования электронных посадочных талонов оборудованием, процедура досмотра останется прежней.

Приказ, разрешающий использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, направлен на государственную регистрацию в Минюст России.

В целях обеспечения возможности использования посадочного талона в электронном виде Минтрансом России утвержден приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» и Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров.

Минтранс
Возможность использования в российских аэропортах посадочного талона в электронном виде обсуждалась с 2013 года. Действовавшие до вступления в силу приказа Минтранса правила обязывали пассажиров иметь посадочный талон на бумажном носителе, так как на него проставлялся штамп о прохождении досмотра. При этом в законодательстве было закреплено, что посадочный талон в электронном виде имеет такую же юридическую силу, что и на бумаге.
В мае RNS сообщало, что аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — объявили о готовности к переходу на электронные посадочные талоны, как только это позволит законодательство. Представители аэропортов указывали, что переход на электронные посадочные, в числе прочего, сократит время прохождения предполетных процедур.
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