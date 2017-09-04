В Сирии погибли два российских контрактника

Meduza
19:07, 4 сентября 2017

Двое россиян погибли в Сирии после обстрела колонны в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Оба погибших — служащие по контракту. Их имена не называются. Как утверждают в ведомстве, они сопровождали автоколонну и попали под обстрел боевиков «Исламского государства». Один из служащих погиб на месте, другой скончался в госпитале.

В Минобороны отмечают, что оба контрактника посмертно представлены к государственным наградам.

Сирийская армия при поддержке России ведет наступление на город Дейр-эз-Зор в одноименной провинции, который удерживается боевиками ИГ.
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