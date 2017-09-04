В Сирии погибли два российских контрактника

Двое россиян погибли в Сирии после обстрела колонны в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Оба погибших — служащие по контракту. Их имена не называются. Как утверждают в ведомстве, они сопровождали автоколонну и попали под обстрел боевиков «Исламского государства». Один из служащих погиб на месте, другой скончался в госпитале.

В Минобороны отмечают, что оба контрактника посмертно представлены к государственным наградам.