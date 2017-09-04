Умер советский правозащитник Виктор Красин. Он признал вину на показательном процессе против диссидентов

В Израиле умер советский экономист и правозащитник Виктор Красин. Как пишет «Радио Свобода», он умер 3 сентября в возрасте 88 лет.

Красина впервые арестовали в 1949 году по обвинению в критике марксизма-ленинизма. Он получил восемь лет лагерей. За попытку побега в 1953 году Красину прибавили к сроку еще 10 лет, но затем реабилитировали после смерти Иосифа Сталина.

После освобождения Красин стал членом диссидентского движения, участвовал в издании «Хроники текущих событий».

В 1972 году Красина и Петра Якира арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. Они дали признательные показания на себя и еще более 200 участников диссидентского движения. Признания Красина и Якира показали по телевизору.

С учетом признания вины Красину в 1973 году назначили наказание в виде года ссылки. В 1975 году он эмигрировал с женой в США.

Показательный процесс описан в мемуарах Красина под названием «Суд». Этому делу также посвящен фильм Андрея Лошака «Анатомия процесса».