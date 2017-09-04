Режиссеру Владимиру Меньшову запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства российскому режиссеру Владимиру Меньшову. Решение было принято еще в 2016 году, однако известно о нем стало только сейчас.
Запрет на въезд действует в течение пяти лет. О нем стало известно из ответа СБУ на запрос украинского издания «Апостроф» о том, существуют ли обвинения в адрес Меньшова в связи с тем, что он жертвовал деньги самопровозглашенной Донецкой народной республике.
В ответе на запрос говорится, что никаких уголовных претензий к Меньшову у украинских властей нет. Почему именно ему было запрещено посещать территорию Украины, не говорится.
«В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд в Украину указанному Вами гражданину РФ сроком на пять лет», — ответили в СБУ.