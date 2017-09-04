Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Срок беременности Кейт Миддлтон не уточняется, известно лишь, что он меньше 12 недель. Как правило, о беременности членов королевской семьи официально объявляют именно после этого срока. Однако из-за раннего токсикоза Кейт Миддлтон официальное заявление было сделано раньше, так же как и в случае ее двух предыдущих беременностей.

Королева Елизавета Вторая и члены обеих семей «счастливы узнать эту новость», говорится в сообщении.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, ждут третьего ребенка. О беременности супруги принца объявила пресс-служба Кенсингтонского дворца — официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Уильям — внук британской королевы Елизаветы Второй и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. После свадьбы им были присвоены титулы герцога и герцогини Кембриджских.

Первый ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон — сын Джордж — родился 22 июля 2013 года. Он стал третьим в линии наследования британского престола после деда — принца Чарльза и отца. 2 мая 2015 года у герцога и герцогини Кембриджских родилась дочь, получившая имя Шарлотта.