ООН обвинила власти Бурунди в преступлениях против человечности

Аль-Джазира
17:45, 4 сентября 2017
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Комиссия ООН по расследованию ситуации в Бурунди установила, что власти страны совершили преступления против человечности. Как говорится в отчете комиссии, правительственные войска убивали и пытали представителей оппозиции.

Как следует из расследования, власти Бурунди не оказывают никаких попыток расследовать эти преступления. ООН призывает Международный уголовный суд открыть дело в отношении руководства африканской страны.

По данным ООН, с начала политического кризиса в Бурунди в апреле 2015 года в стране были убиты от 500 до 2 тысяч человек, примерно 400 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Авторам расследования не позволили побывать в Бурунди, поэтому они полагались в своей работе на показания очевидцев. Власти страны итоги расследования отвергли и обвинили ООН в распространении «западной пропаганды» о Бурунди.

В апреле 2015 года президент Бурунди Пьер Нкурунзиза объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в третий раз подряд. Решение вызвало протесты оппозиции в связи с тем, что оно, по мнению противников президента, нарушало конституцию. После этого международные правозащитные организации стали сообщать о многочисленных случаях притеснения и убийств оппозиционеров, а также предупреждать о возможности геноцида в стране.
Правозащитники отмечали, что при подавлении оппозиции Нкурунзиза пользовался риторикой времен геноцида в соседней Руанде в начале 1990-х. В частности, он предупреждал, что полиция готова «выйти на работу»: именно этой фразой пропаганда в Руанде называла массовые убийства и аресты представителей народности тутси.

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