ООН обвинила власти Бурунди в преступлениях против человечности

Комиссия ООН по расследованию ситуации в Бурунди установила, что власти страны совершили преступления против человечности. Как говорится в отчете комиссии, правительственные войска убивали и пытали представителей оппозиции.

Как следует из расследования, власти Бурунди не оказывают никаких попыток расследовать эти преступления. ООН призывает Международный уголовный суд открыть дело в отношении руководства африканской страны.

По данным ООН, с начала политического кризиса в Бурунди в апреле 2015 года в стране были убиты от 500 до 2 тысяч человек, примерно 400 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Авторам расследования не позволили побывать в Бурунди, поэтому они полагались в своей работе на показания очевидцев. Власти страны итоги расследования отвергли и обвинили ООН в распространении «западной пропаганды» о Бурунди.