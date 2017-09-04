«Интерфакс» узнал о скором возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Египтом

Запрет на полеты регулярных рейсов между Россией и Египтом может быть снят уже осенью, сообщил источник «Интерфакса».

«Последняя инспекция показала в целом соответствие нового терминала аэропорта Каира международным и российским требованиям авиабезопасности. Таким образом, технических препятствий к возобновлению авиасообщения не осталось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полеты регулярных рейсов из России в Каир планируется возобновить осенью, а к зиме снять запрет на чартерные рейсы на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что российские инспекторы «позитивно оценивают» уровень обеспечения безопасности во втором терминале аэропорта Каира, где будут обслуживаться граждане РФ. Такое заявление Соколов сделал в преддверии встречи президентов России и Египта «на полях» саммита БРИКС, который открылся 4 сентября в Китае. О возможных сроках возобновления авиасообщения с Египтом Соколов говорить не стал.