«Интерфакс» узнал о скором возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Египтом

Интерфакс
13:17, 4 сентября 2017
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Запрет на полеты регулярных рейсов между Россией и Египтом может быть снят уже осенью, сообщил источник «Интерфакса».

«Последняя инспекция показала в целом соответствие нового терминала аэропорта Каира международным и российским требованиям авиабезопасности. Таким образом, технических препятствий к возобновлению авиасообщения не осталось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полеты регулярных рейсов из России в Каир планируется возобновить осенью, а к зиме снять запрет на чартерные рейсы на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, в свою очередь, заявил, что российские инспекторы «позитивно оценивают» уровень обеспечения безопасности во втором терминале аэропорта Каира, где будут обслуживаться граждане РФ. Такое заявление Соколов сделал в преддверии встречи президентов России и Египта  «на полях» саммита БРИКС, который открылся 4 сентября в Китае. О возможных сроках возобновления авиасообщения с Египтом Соколов говорить не стал.

Авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение было принято после крушения 31 октября на Синайском полуострове пассажирского самолета A321 российской авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»). На борту самолета взорвалась бомба, погибли 224 человека. Предполагается, что взрывное устройство было заложено в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
До того, как авиасообщение с Египтом было прервано, эта страна входила в число наиболее популярных туристических направлений у россиян.
Власти РФ и Египта неоднократно заявляли, что ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, однако никаких сроков снятия запрета на полеты не называлось.
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