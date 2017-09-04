Генпрокуратура Украины заявила об аресте 500 килограммов золота Януковича

В одной из европейских стран по запросу Украины арестованы 500 килограммов золота, вывезенных из страны окружением Виктора Януковича. Об этом в интервью украинскому изданию Insider заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, сведения об аресте партии золота поступили несколько недель назад. О какой европейской стране идет речь и каким образом в ней оказалось золото, Енин говорить не стал. Рыночная стоимость такого количества золота составляет более 21 миллиона долларов.

По словам Енина, в общей сложности в различных европейских странах арестованы активы Януковича и его окружения на сумму около 200 миллионов долларов.