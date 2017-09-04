Генпрокуратура Украины заявила об аресте 500 килограммов золота Януковича

Insider
13:10, 4 сентября 2017
Надежный источник

В одной из европейских стран по запросу Украины арестованы 500 килограммов золота, вывезенных из страны окружением Виктора Януковича. Об этом в интервью украинскому изданию Insider заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, сведения об аресте партии золота поступили несколько недель назад. О какой европейской стране идет речь и каким образом в ней оказалось золото, Енин говорить не стал. Рыночная стоимость такого количества золота составляет более 21 миллиона долларов.

По словам Енина, в общей сложности в различных европейских странах арестованы активы Януковича и его окружения на сумму около 200 миллионов долларов.

Генпрокуратура Украины оценивает ущерб стране, нанесенный Виктором Януковичем и его окружением, в 40 миллиардов долларов. Сам Янукович обвиняется властями Украины в государственной измене.
Виктор Янукович ранее неоднократно отрицал обвинения в хищении государственной собственности и утверждал, что у него нет зарубежных активов.
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