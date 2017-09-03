Закрылся стартап, продававший бессмысленные соковыжималки за 400 долларов

Компания Juicero, которая продавала соковыжималки за 400 долларов, закрылась. Как говорится в ее заявлении, стартап не смог развиваться с необходимой скоростью из-за отсутствия сети поставщиков фруктов.

Соковыжималки Juicero появились на рынке в 2016 году. Сначала они продавались по 700 долларов, затем цену снизили до 400 долларов. Особенность Juicero состоит в том, что соковыжималка выдавливает сок из пакетов с фруктами и овощами.

Бизнес-модель компании была построена на том, что клиент покупает соковыжималку один раз, но потом возвращается за пакетами с фруктами. Стартап привлек 120 миллионов долларов. В числе инвесторов был Google.

В апреле 2017 года Bloomberg выяснил, что сок из пакетов можно давить самостоятельно — руками. Причем человек справляется с этим даже быстрее машины. В ответ в Juicero говорили, что соковыжималка не только выдавливает сок, но и проверяет срок годности пакета. При этом срок годности указан на упаковке.